"Динамо" на последних минутах упустило победу в УПЛ

Киевское "Динамо" упустило победу над "Александрией" в 30-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Столичный клуб на КСК "Ника" сыграл вничью 2:2.

Гостевой матч для киевской команды складывался очень непросто. Уже на 23-й минуте Сирота в своей штрафной сбил Безбородько и Третьяков уверенно реализовал пенальти – 1:0.

Шокированное "Динамо" никак не могло организовать осмысленные атакующие действия, за первые 45 минут ни разу не попав по воротам соперника.

Статистика после первого тайма / кадр из трансляции

После перерыва александрийцы отошли всеми силами в оборону, пытаясь удержать победный счет. На 61-й минуте Михайличенко бросил в бой Вербича и Буяльского, заметно оживив нападение. Именно словенец на 63-й минуте сравнял счет.

Беньямин подобрал мяч возле вратарской после неудачной игры Дубры на вынос, развернулся, и в окружении нескольких соперников прошить Панькива – 1:1.

На 75-й минуте футболист сборной Словении оформил дубль. Караваев прострелил во вратарскую, Панькив отбил в сторону на набегающего Вербича, который головой переправил мяч в ворота – 1:2.

Развязка наступила за 2 минуты до финального свистка, когда Шабанов возле своих ворот сыграл в ногу Шасталу. Третьяков с пенальти сделал счет 2:2.

"Александрия" – "Динамо" 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 23, пенальти Третьяков, 1:1 – 63 Вербич, 1:2 – 75 Вербич, 2:2 – 89, пенальти Третьяков.

Александрия – Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков, Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Стецков, Ситало (Устименко, 30; Шастал, 68), Безбородько (Грицук, 68).

Динамо – Бойко, Сирота (Бурда, 24), Шабанов, Кендзера, Караваев, Цитаишвили (Цыганков, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), де Пена (Буяльский, 61), Андриевский, Шапаренко, Русин (Вербич, 61).

Предупреждения: Сирота (1), Бабогло (8), Сидорчук (15), Цыганков (49), Андриевский (84), Караваев (90), Ковалец (90), Бойко (90).

В параллельном матче в Чернигове немотивированный "Шахтер" сыграл без защиты с "Десной", обыграв ее со счетом 4:2.

Уже в первом тайме с интервалом в 4 минуты команды обменялись тремя голами. На точные удары Соломона и Тете, "Десна" ответила "выстрелом" Гитченко. Встреча на стадионе им. Гагарина завершилась со счетом (4:2).

Схожий сценарий повторился и во второй 45-минутке. С 60-й по 69-ю телезрители увидели 2 гола от гостей и один от хозяев.

"Десна" – Шахтер 2:4 (1:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 25 Соломон, 0:2 – 26 Тете, 1:2 – 29 Гитченко, 1:3 – 60 Майкон, 2:3 – 62 Филиппов, 2:4 – 69, пенальти Алан Патрик.

Десна – Паст, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 78), Фаворов, Домбровский, Кузик (Картушов, 61), Западня (Мостовой, 61), Тотовицкий (Будковский, 61), Огиря, Имереков, Филиппов (Хлебас, 83).

Шахтер – Пятов, Витао, Кривцов, Додо, Алан Патрик, Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко, Тете (Мудрик, 82), Фернандо Педро (Сикан, 76), Соломон (Тайсон, 70), Болбат (Сиприано, 76).

Предупреждение: Мостовой (71).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" 20 июня обыграл "Александрию" и в четвертый раз подряд выиграл "золото" УПЛ.

"Динамо" 9 июля в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины, сравнявшись с "Шахтером" по числу выигранных трофеев в независимой Украине .