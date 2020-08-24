"Шахтер" – "Динамо": смотреть онлайн Суперкубка Украины-2020

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" во вторник, 25 августа, разыграют Суперкубок Украины-2020.

Поединок станет первым для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу против команды, в которой он провел 12 лет. Игра пройдет на главной арене страны НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 21:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть историческое противостояние двух грандов украинского футбола можно будет в эфире общенационального телеканала "Украина".

Кроме того, трансляцию из Киева проведет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Фаворитом игры считается донецкая команда. Ставки на победу "горняков" в основные 90 минут времени принимаются с коэффициентом 1,93.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,75.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Виталий Романов из Днепра.

Помогать ему будут лайнсмены Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Роль четвертого рефери исполнит Анатолий Абдула из Харькова.

Систему видеопомощи арбитрам возглавит киевлянин Евгений Арановский.

Виталий Романов (крайний слева) будет судить Суперкубок Украины-2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Мы свежи и готовы к противостоянию. Мотивация очень велика: это финал. Мы должны понимать, что определится, кто получит титул. Потому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кем мы являемся. Изменения в "Динамо" при Луческу налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы.

Игорь Суркис, президент "Динамо":

– Это не самая важная игра для нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается. Не могу сказать, что премиальные за Суперкубок будут какие-то особенные. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко – Антонио, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

"Динамо": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Бульяский, Сидорчук – Де Пена, Цыганков, Цитаишвили – Супряга

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

"Динамо" и "Шахтер" встречались друг с другом 187 раз в истории. Киевляне выиграли 83 игры, а "горняки" – 59.

В Суперкубке Украины соперники пересекались 12 раз – семь матчей остались за "Динамо", а еще пять выиграл "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в первом матче УПЛ под руководством Мирчи Луческу разгромило донецкий "Олимпик" – 4:1.