Шахтер Донецк – Динамо Киев: смотреть онлайн дерби Премьер-лиги

Спустя 10 дней после огненного кубкового противостояния "Шахтер" и "Динамо" сойдутся снова, но теперь уже в чемпионате и на поле дончан - в Харькове 10 ноября.

По сути, предстоящее Класико закрывает перечень лучших матчей украинского футбола в этом году. Встреча в Харькове станет последней для "Шахтера" и "Динамо" в 2019-м, но более важно - может фактически закрыть вопрос с чемпионством. Многие болельщики уже сейчас не верят, что киевляне смогут отыграть сегодняшние 10 очков отставания, а в случае проигрыша "Динамо" расстояние увеличится до 13 пунктов. Кроме этого "бело-синим" также нельзя уступать и через близость конкурентов - "Десна" и "Заря" "дышат в спину" на расстоянии в 1 и 2 пункта соответственно.

"Шахтер" и "Динамо" встретятся четвертый раз в нынешнем сезоне shakhtar.com

Перед дерби "Шахтер" неожиданно испытывает кадровые проблемы в полузащите - Тарас Степаненко получил небольшую травму в матче Лиги чемпионов в Загребе, а Евгений Коноплянка и Манор Соломон еще восстанавливаются после своих повреждений. У "Динамо" же ситуация с кадрами получше - возвращается после травмы Виталий Буяльский, также подтянулся в первую команду Николай Шапаренко. И сейчас киевляне по-своему могут удивить соперника составом.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо", который стартует на харьковском ОСК "Металлист" 10 ноября в 17:00

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Харьков. ОСК "Металлист". 17:00

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)

"Шахтер" Донецк - "Динамо" Киев - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Очередное всеукраинское дерби в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Украинские букмекеры почти не верят в осечку "Шахтера" в предстоящем дерби, оценивая победу дончан коэффициентом 1.72. На ничью выставлена котировка в 4.10, а вот возможная победа "Динамо" оценивается цифрами 4.35.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Один из главных матчей сезона Премьер-лиги обслужит бригада рефери во главе с Николаем Балакиным. Что интересно, в данном случае на матч киевской команды назначен арбитр из Киевской области, который родился и проживает в Киеве. Помогать Балакину на линиях будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери выступит Ярослав Козык (Закарпатская обл.). Также отметим, что на этом поединке будет работать система видеоповторов VAR, но в режиме тестирования офф-лайн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Мы не должны рассматривать предстоящий матч, принимая во внимание тот факт, что у нас на день больше или меньше. Без разницы. Мы готовимся к сложной игре с отличной командой. Вчера смотрели "Копенгаген" – "Динамо": наш соперник провел хорошую игру с очень сильной динамикой в атаке, был абсолютно безопасен в обороне. У команды сейчас неплохой период. Мы должны максимально себя контролировать, чтобы показать положительный результат".

Луиш Каштру (справа) shakhtar.com

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Дентиньо, Маркос Антонио - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Гармаш - Караваев, Цыганков, Де Пена - Беседин

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