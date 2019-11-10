Главная Новости
10 ноября • обновлено в 07:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Шахтер Донецк – Динамо Киев: смотреть онлайн дерби Премьер-лиги

146 Читать материал на украинском

Спустя 10 дней после огненного кубкового противостояния "Шахтер" и "Динамо" сойдутся снова, но теперь уже в чемпионате и на поле дончан - в Харькове 10 ноября.

По сути, предстоящее Класико закрывает перечень лучших матчей украинского футбола в этом году. Встреча в Харькове станет последней для "Шахтера" и "Динамо" в 2019-м, но более важно - может фактически закрыть вопрос с чемпионством. Многие болельщики уже сейчас не верят, что киевляне смогут отыграть сегодняшние 10 очков отставания, а в случае проигрыша "Динамо" расстояние увеличится до 13 пунктов. Кроме этого "бело-синим" также нельзя уступать и через близость конкурентов - "Десна" и "Заря" "дышат в спину" на расстоянии в 1 и 2 пункта соответственно.

"Шахтер" и "Динамо" встретятся четвертый раз в нынешнем сезоне

"Шахтер" и "Динамо" встретятся четвертый раз в нынешнем сезоне

shakhtar.com

Перед дерби "Шахтер" неожиданно испытывает кадровые проблемы в полузащите - Тарас Степаненко получил небольшую травму в матче Лиги чемпионов в Загребе, а Евгений Коноплянка и Манор Соломон еще восстанавливаются после своих повреждений. У "Динамо" же ситуация с кадрами получше - возвращается после травмы Виталий Буяльский, также подтянулся в первую команду Николай Шапаренко. И сейчас киевляне по-своему могут удивить соперника составом.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо", который стартует на харьковском ОСК "Металлист" 10 ноября в 17:00

Новости
ФФУ наказала "Динамо" за матч Кубка Украины с "Шахтером"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Харьков. ОСК "Металлист". 17:00

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)

"Шахтер" Донецк - "Динамо" Киев - 0:0

___________________________________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Очередное всеукраинское дерби в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Украинские букмекеры почти не верят в осечку "Шахтера" в предстоящем дерби, оценивая победу дончан коэффициентом 1.72. На ничью выставлена котировка в 4.10, а вот возможная победа "Динамо" оценивается цифрами 4.35.

Новости
Кровь и судороги: футболист "Динамо" раскрыл подробности победы над "Шахтером"

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ШАХТЕР" - "ДИНАМО"

Один из главных матчей сезона Премьер-лиги обслужит бригада рефери во главе с Николаем Балакиным. Что интересно, в данном случае на матч киевской команды назначен арбитр из Киевской области, который родился и проживает в Киеве. Помогать Балакину на линиях будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери выступит Ярослав Козык (Закарпатская обл.). Также отметим, что на этом поединке будет работать система видеоповторов VAR, но в режиме тестирования офф-лайн.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "КОПЕНГАГЕН" - "ДИНАМО"

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Мы не должны рассматривать предстоящий матч, принимая во внимание тот факт, что у нас на день больше или меньше. Без разницы. Мы готовимся к сложной игре с отличной командой. Вчера смотрели "Копенгаген" – "Динамо": наш соперник провел хорошую игру с очень сильной динамикой в атаке, был абсолютно безопасен в обороне. У команды сейчас неплохой период. Мы должны максимально себя контролировать, чтобы показать положительный результат".

Луиш Каштру (справа)

Луиш Каштру (справа)

shakhtar.com

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Дентиньо, Маркос Антонио - Коваленко, Марлос, Тайсон - Мораес

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Гармаш - Караваев, Цыганков, Де Пена - Беседин

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персоны
Луиш Каштру Алексей Михайличенко Андрей Пятов Марлос Евгений Коноплянка Тайсон Тарас Степаненко Жуниор Мораес Виктор Цыганков Александр Караваев Беньямин Вербич Карлос де Пена Николай Шапаренко Денис Попов Артем Шабанов Виталий Миколенко
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения