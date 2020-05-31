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31 мая • обновлено в 19:25
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"Шахтер" в историческом матче обыграл "Динамо"

"Шахтер" в историческом матче обыграл "Динамо"
Поединок прошел при пустых трибунах из-за карантина
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Донецкий "Шахтер" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины обыграл киевское "Динамо". Перенесенный поединок состоялся в столице на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 3:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

Перед матчем стали известны анализы обеих команд на COVID-19. И гости и хозяева оказались здоровыми, что нельзя сказать о футболистах "Карпат". После информации о массовом заражении львовский клуб ушел на самоизоляцию, а его встреча с "Мариуполем" была отменена.

Шахтер - Динамо

Шахтер - Динамо

ФК "Шахтер"

Уже на первых минутах Русин классно ворвался в зону и проверил реакцию Пятова опасным ударом. "Шахтер" старался завладеть территориальным преимуществом. Динамовцы поочередно атаковали на каждом из флангов, но до остроты дело не дошло.

Шахтер - Динамо

Шахтер - Динамо

ФК "Шахтер"

"Динамо" успешно перестраивалось при обороне на 4-4-2 однако после стартовой активности, подопечные Михайличенко немного глубже отошли в защиту.

На 15-й минуте столичные футболисты организовали затяжную атаку, которая завершилась острым ударом Назария Русина. Лишь самоотверженная игра защитника спасла дончан от гола. С углового подал Вербич, после его навеса "горняки" выбили мяч, но Кендзера оказался первым на подборе и скинул мяч под удар Сидорчуку. Сергей с линии штрафной отправил мяч от штанги точно в ворота.

Шахтер - Динамо

Шахтер - Динамо

ФК "Шахтер"

Однако за несколько мгновений до этого Денис Попов рукой ударил по лицу Тараса Степаненко и арбитр после просмотра VAR отменила гол.

Шахтер - Динамо

Шахтер - Динамо

кадр из видео

"Динамо" старалось играть прямолинейно и переход из обороны в атаку им удавался лучше. "Бело-синие" удачно мешали "Шахтеру" играть в его футбол. Было заметно, что Каштру не удалось восстановить все игровые связи между футболистами за тот короткий промежуток, который был с момента окончания карантина.

У "оранжево-черных" явно не клеился комбинационный футбол. Игроки допускали очень много брака в тех ситуациях, где при обычном течении сезона, играли идеально.

Настоящая феерия случилась на 38 минуте, когда с интервалом в 30 секунд команды обменялись голами. Сперва после гениальной подчи Цитаишвили Томаш Кендзера головой ювелирно отправил мяч под штангу, а затем в первой же ответной атаке Марлос сравнял счет, обыгравшись с Мораесом - 1:1.

После перерыва ситуация на поле полностью поменялась. Несмотря на неспешное начало второго тайма, инициатива "Шахтера" становилась все более явной. Развязка наступила на 67-й минуте.

Сидорчук сыграл очень неудачно позиционно, дав очень много пространства Марлосу, которым украинский бразилец удачно воспользовался. Футболист сборной Украины пробил четко в угол, не оставив шансов Бущану - 2:1.

На 74-й минуте Исмаили убежал в быструю контратаку, обыгрался с Маркосом Антонио, который с первой попытки рикошетом от защитников "Динамо" попал в перекладину. Маркос не выключился из борьбы и на добивании переправил мяч в сетку - 3:1.

Михайличенко пытался заменами исправить ситуацию, но выход Караваева на общий счет не повлиял.

"Шахтер" – "Динамо" 3:1 (1:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 38 Буяльский, 1:1 – 39 Марлос, 2:1 – 67 Марлос, 3:1 – 74 Маркос Антонио.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик (Коноплянка, 85), Степаненко, Тайсон (Соломон, 85), Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Мораес (Фернандо Педро, 76).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили (де Пена, 76), Буяльский (Дуэлунд, 88), Русин (Караваев, 76).

Предупреждения: Попов (22), Исмаили (24), Коваленко (46).

Турнирная таблица УПЛ после 24-го тура

Турнирная таблица УПЛ после 24-го тура

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий матч между этими командами состоялся 10 ноября 2019 года и завершился грандиозным расистским скандалом на последних минутах. При счете 1:0 в пользу "Шахтера" арбитр увел футболистов с поля.

30 октября "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины в дополнительное время обыграло дончан (2:1) и прошло в четвертьфинал.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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