"Шахтер" - "Динамо": видео голов

Донецкий "Шахтер" выиграл в Киеве свой домашний матч со столичным "Динамо" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Первый поединок после карантина прошел на пустом НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 3:1.

Уже в первом тайме команды с интервалом в несколько секунд обменялись забитыми голами. OBOZREVATEL предлагает своим читателям в режиме онлайн посмотреть, как это было.

Отметим, что на 19-й минуте арбитр Катерина Монзуль отменила гол Сергей Сидорчука после просмотра VAR.

"Шахтер" – "Динамо" 3:1

Гол 0:1 – 38 Буяльский

Гол 1:1 – 39 Марлос

2:1 – 67 Марлос,

3:1 – 74 Маркос Антонио.

Голы: 0:1 – 38 Буяльский, 1:1 – 39 Марлос, 2:1 – 67 Марлос, 3:1 – 74 Маркос Антонио.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик (Коноплянка, 85), Степаненко, Тайсон (Соломон, 85), Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Мораес (Фернандо Педро, 76).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили (де Пена, 76), Буяльский (Дуэлунд, 88), Русин (Караваев, 76).

Предупреждения: Попов (22), Исмаили (24), Коваленко (46).

Отметим, что эта встреча была исторической. Впервые в противостоянии грандов украинского футбола на матче работает полностью женская бригада арбитров.