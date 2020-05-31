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31 мая • обновлено в 18:30
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"Шахтер" - "Динамо": онлайн видео голов

1.5т
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Донецкий "Шахтер" играет в Киеве свой домашний матч со столичным "Динамо" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Первый поединок после карантина проходит на пустом НСК "Олимпийском".

Уже в первом тайме команды с интервалом в несколько секунд обменялись забитыми голами. OBOZREVATEL предлагает своим читателям в режиме онлайн посмотреть, как это было.

Отметим, что на 19-й минуте арбитр Катерина Монзуль отменила гол Сергей Сидорчука после просмотра VAR.

"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (второй тайм)

Гол 0:1 – 38 Буяльский

Гол 1:1 – 39 Марлос

Шахтер – Пятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Буяльский, Русин.

Предупреждения: Попов (22), Исмаили (24).

Отметим, что эта встреча является исторической. Впервые в противостоянии грандов украинского футбола на матче работает полностью женская бригада арбитров.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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