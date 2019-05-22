Шахтер - Динамо: смотреть онлайн топ-матча УПЛ

"Шахтер" примет "Динамо" в Харькове в очередном дерби сезона, но теперь "класико" уже ничего не решает - дончане еще в прошлом туре оформили чемпионство Премьер-лиги.

Впрочем, говорить о потере мотивации "Шахтером" не приходится. Команда Паулу Фонсеки в рамках чемпионата не смогла доказать свое превосходство над киевлянами в трех личных встречах - у команд по одной победе и ничья. Поэтому у "горняков" наверняка есть цель превзойти принципиального соперника и в очном бою, а не только в турнирной таблице. "Динамо" же остается просто играть на победу, чтобы оправдать себя за общую неудачу в УПЛ.

В последнем матче "Динамо" и "Шахтер" не смогли забить друг другу shakhtar.com

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо из Харькова, который начнется 22 мая в 19:30.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 30 ТУР

Харьков. ОСК "Металлист". 19:30

Главный арбитр: Ярослав Козык

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) - 0:0

Ориентировочные составы

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Болбат - Степаненко, Маркос Антонио - Тете, Коваленко, Манор - Кайоде

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей - Шепелев, Сидорчук - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Беседин

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Матч еще не начался

Сегодняшний матч команды сыграют в своих традиционных цветах - оранжево-черные против бело-синих

"Оранжево-черные" против "бело-синих". Форма команд на сегодняшний матч #ШахтерДинамо. pic.twitter.com/cdrQFxbYHr — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 22, 2019

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Украинское дерби в прямом эфире по ТВ покажет ТК "Футбол 2".

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