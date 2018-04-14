Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича сразятся за важнейшие три очка на стадионе "Металлист" в Харькове в субботу, 14 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ШАХТЕР – ДИНАМО

Поединок двух грандов украинского футбола можно будет увидеть в прямой трансляции на канале "Футбол 2". Показ матча здесь будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТЕР – ДИНАМО

Букмекеры считают очевидным фаворитом встречи донецкий клуб. Ставки на лидера первенства принимаются с коэффициентом 1,51. Победа киевлян оценивается котировкой 6,00. А показатели на ничейный исход украинского Класико достигают уровня 4,50.

Кроме того, игрокам предлагается ряд необычных позиций на игру. В частности, можно спрогнозировать вероятность драки между футболистами.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Очередное принципиальное противостояние доверили обслуживать одному из лучших арбитров Украины – харьковчанину Константину Труханову. Ему будут помогать лайнсмены Константин Беккер и Александр Войтюк.

В нынешнем сезоне 42-летний харьковчанин имеет 11 матчей высшего отечественного дивизиона, в которых показал 38 желтых карточек, удалил двоих игроков и назначил 7 пенальти.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– Против "Динамо" ожидаю такую игру, которая попадается нам всегда. Верю, что это будет игра, в которой мы будем доминировать, верю, что будет игра против сильной команды, которая обороняется большим количеством игрока за линией мяча. Ожидаю, что "Динамо" будет агрессивным в плане обороны. Надеюсь, что не будет схожести с двумя предыдущими матчами, где было много свистков и остановок. Много нарушений правил.

– Артем Милевский, экс-футболист "Динамо":

– Я бы сказал кратко: "Динамо" не хватает сейчас личностей в команде, которые были раньше. А также – классных легионеров. Сильные стороны – хороший тренер. Александр Николаевич, удачи! И в игре с "Шахтером", и вообще в будущем. Также плюс – это молодой коллектив, который в будущем должен быть боевой командой, боевым составом, который будет добиваться результата, но вот побед, наверное, пока еще рановато.

Как сообщал "Обозреватель", "Динамо" объявило о важном решении накануне дерби с "Шахтером".