"Шахтер" - "Динамо": официально названы дата и место

Дирекция Премьер-лиги Украины определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура Favbet Лиги (УПЛ).

Поединок "Шахтер" - "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

В связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения вируса, все поединки чемпионата Украины до окончания сезона 2019/20 пройдут без зрителей.

Отметим, что пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" сенсационно сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха". Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!