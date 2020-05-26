"Шахтер" - "Динамо": официально названы дата и место

Дирекция Премьер-лиги Украины определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура Favbet Лиги (УПЛ).
Поединок "Шахтер" - "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00, сообщает пресс-служба "бело-синих".
Шахтер - Динамо
ФК Шахтер
В связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения вируса, все поединки чемпионата Украины до окончания сезона 2019/20 пройдут без зрителей.
Отметим, что пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" сенсационно сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха". Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
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