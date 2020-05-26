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26 мая • обновлено в 21:55
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"Шахтер" - "Динамо": официально названы дата и место

2.2т
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Дирекция Премьер-лиги Украины определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура Favbet Лиги (УПЛ).

Поединок "Шахтер" - "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Шахтер - Динамо

Шахтер - Динамо

ФК Шахтер

В связи с пандемией COVID-19 и мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения вируса, все поединки чемпионата Украины до окончания сезона 2019/20 пройдут без зрителей.

Отметим, что пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" сенсационно сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха". Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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