"Шахтер" - "Динамо": обзор матча

Киевское "Динамо" в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге добыло тяжелую победу над "Шахтером". Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:0.

Судьбу матча решил единственный гол Шепелева на 31-й минуте. "Обозреватель" предлагает своим читателям видео-обзор матча.

" Шахтер" – "Динамо" - 0:1

Гол: 0:1 – 32 Шепелев.

Шахтер – Пятов, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Исмаили, Тайсон, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос, Фред, Алан Патрик, Феррейра.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков, Вербич, Гармаш, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Беседин (Мбокани, 65).

Предупреждения: Феррейра (5), Гармаш (54), Ракицкий (55), Вербич (63), Шабанов (71), Хочолава (73), Тайсон (90), Тайсон (90), Мбокани (90).

Удаление: Тайсон (90).

Напомним, что предыдущая встреча между этими командами в чемпионате Украины завершилась вничью.