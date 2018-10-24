Шахтер - Динамо: необычный постер в харьковском метро поразил сеть

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) креативно подошла к рекламе центрального матча 14-го тура чемпионата страны между "Шахтером" и "Динамо". Перед поединком в Харькове в метро появились постеры в стиле Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На плакате надпись УПЛ сделана латиницей и стилизована под логотип UFC. В центре расположена надпись "Мир смотрит. Фонсека против Хацкевича". По бокам плаката расположены лица главных тренеров "Шахтера" и "Динамо" - глаза специалистов "светятся" клубными цветами своих команд.

Плакат к матчу Шахтер - Динамо Телеканал Футбол

Плакат к матчу Шахтер - Динамо Фото: Кирилл Крыжановский

Пример плаката боя Нурмагомедов - МакГрегор UFC

Фанаты восторженно отзываются о такой рекламе.

tribuna.com

tribuna.com

Напомним, что украинское Эль-Класико между "Шахтером" и "Динамо" состоится 3 ноября в Харькове. Время начала игры – 17:00.

Накануне "горняки" в 3-м туре Лиги чемпионов проиграли английскому "Манчестер Сити". Киевляне в четверг, 25 октября, сыграют против "Ренна".