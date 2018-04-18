Определились финалисты Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вышли в финал 27-го розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Столичные футболисты в Днепре разобрались с командой Второй лиги "Днепр-1" (4:1), а "горняки" были сильнее ФК "Мариуполь" (5:1).

"Динамо" уверенно начало поединок, полностью прижав соперника к своим воротам. Постоянно прессингуя на чужой половине поля, киевские футболисты на 28-й минуте заработали пенальти, который уверенно реализовал Цыганков.

После этого на поле была лишь одна команда. С интервалом в 17 минут подопечные Александра Хацкевича провели еще три мяча.

Во втором тайме "Днепр-1" огрызнулся неожиданным голом, но получил сразу "ответку".

СК Днепр-1 - "Динамо" (Киев) - 1:4 Голы: Когут 58 - Цыганков 28 (пен.), Шепелев 37, Беседин 44, Вербич 66 СК Днепр-1: Юрчук - Бровченко, Логинов, Лопыренок, Полевой - Кравченко - Чегурко (Беляев 72), Когут (Хучбаров 76), Снижко, Поплавка (Мемешев 46) - Супряга

"Динамо": Бойко (Бущан 74) - Кендзера, Шабанов, Бурда, Мыколенко - Ротань - Гонсалес, Шепелев, Буяльський (Алибеков 81), Цыганков (Вербич 46) - Беседин Предупреждения: Когут 31, Бровченко 85

В харьковском матче "Шахтер" лишь в дебюте испытал небольшие проблемы с ФК "Мариуполь".

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Хозяева уже на 8-й минуте усилиями Тайсона открыли счет, после чего заиграли вальяжно и были наказаны за это. Пятов с защитниками устроили в штрафной "карнавал", потеряли мяч и Тищенко сравнял счет.

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Фанаты гостей радовались недолго. На 32-й минуте сотрясение мозга получил Дентиньо, его замеинл Марлос и натурализованный украинец через 4 минуты забил в пятом для себя подряд матче против "Мариуполя".

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Шахтер - Мариуполь ФК Шахтер

Под занавес тайма Тайсон оформил дубль, а во втором тайме отметились Кайоде и Петряк.

"Шахтер" (Донецк) - ФК "Мариуполь" - 5:1 Голы: Тайсон 8, Марлос 38, Тайсон 45+2, Кайоде 74, Петряк 81 - Тищенко 22 "Шахтер": Пятов, Додо, Кайоде, Коваленко (Малышев 62), Зубков (Петряк 76), Матвиенко, Патрик, Ордец, Дентиньо (Марлос 34), Тайсон, Хочолава

ФК "Мариуполь": Гальчук, Диденко, Дедечко, Белый (Дава 53), Демири, Насонов (Авагимян 61), Тищенко, Яворский, Мишнев, Неплях, Быков

Предупреждения: Матвиенко 47 - Неплях 14, Быков 63

Финал пройдет 9 мая 2018 года на "Днепр Арене".

Напомним, что в четвертьфиналах "Шахтер" разгромил ривненский "Верес" (4:0), "Мариуполь" был сильнее полтавской "Ворсклы" (2:1), а киевское "Динамо" со счетом 2:0 в экстремальных условиях обыграло "Десну" из Чернигова.