Шахтер – Динамо: где смотреть Суперкубок Украины-2018

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" матчем за Суперкубок откроют новый украинский футбольный сезон. Встреча непримиримых соперников пройдет на одесском стадионе "Черноморец" в субботу, 21 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 21:00.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Одессы запланировал специализированный телеканал "Футбол 1". Здесь показ матча будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов и журналистов.

Отметим, что оба клуба проводят активную трансферную кампанию. Так "Шахтер" отметился рекордным трансфером в истории клуба, продав в "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда. Кроме того, "горняки" подписали четырех легионеров из Бразилии, среди которых можно отметить экс-форвада "Динамо" Жуниора Мораеса.

В свою очередь киевская команда пополнила свои ряды двумя новичками и выкупила контракт вратаря Дениса Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения в финале чемпионата мира 2018 года.