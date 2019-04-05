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Шахтер — Динамо: где смотреть онлайн четвертьфинал Кубка Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в четвертьфинальном противостоянии Кубка Украины.

Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало встречи – в 17:00.

Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Показ поединка по традиции будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Шахтер — Динамо: где смотреть онлайн четвертьфинал Кубка Украины

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Отметим, что в нынешнем сезоне команды уже трижды встречались друг с другом. "Динамо" обыграло "оранжево-черных" в Суперкубке (1:0), а затем и в чемпионате (1:0). А вот последняя встреча на "Металлисте" завершилась драматичной победой "Шахтера" в компенсированное время (2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" совершило феерический камбэк в поединке против луганской "Зари", вырвав победу в матче с двумя удалениями.

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Темы
Динамо - ШахтерКубок Украины по футболу
Место
УкраинаХарьков
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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