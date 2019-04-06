Шахтер - "Динамо": букмекеры назвали победителя матча Кубка Украины

Букмекерские конторы уверены, что донецкий "Шахтер" выиграет у киевского "Динамо" матч 1/4 финала Кубка Украины, и пройдет в полуфинал.

Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало встречи – в 17:00.

Коэффициент на то, что "горняки" по итогам 90 минут выиграют, составляет 1,96. В тоже время ставки на победу столичной команды в кубковом противостоянии принимаются с числом 4,20.

Показатели на проход в следующий этап с учетом дополнительного времени следующие: "Шахтер" - 1,49 и "Динамо" - 2,70.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" совершило феерический камбэк в поединке против луганской "Зари", вырвав победу в матче с дракой и двумя удалениями.

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