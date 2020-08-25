"Шахтер" – "Динамо": букмекеры изменили прогноз на Суперкубок Украины-2020

Аналитики внесли существенные изменения в прогноз на матч "Динамо" и "Шахтера" в Суперкубке Украины-2020.

Команды оспорят трофей во вторник, 25 августа, на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Время начала игры – 21:00.

Букмекеры понизили коэффициент на победу "Шахтера" в основное время с 2,04 до 1,73. Показатель на ничью теперь равен 4,00 (было – 3,65). А котировки на триумф киевской команды поднялись до уровня 4,50 (было – 3,45).

При этом на то, что "Шахтер" станет обладателем трофея можно поставить с коэффициентом 1,39 (было – 1,57). А аналогичная позиция на "Динамо" равна 3,00 (было – 2,41).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о факторе Мирчи Луческу в Суперкубке Украины-2020.