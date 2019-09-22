"Шахтер" добыл минимальную победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл выездную победу над "Десной" в 8-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок в Чернигове завершился со счетом 0:1.

Гости с первых минут захватили инициативу и на 22-й минуте Марлос красивым ударом открыл счет. Черниговцы сделали ставку на скоростные проходы по флангу и нацеленные передачи в штрафную, но ни они, ни хорошие удары по воротам не смогли принести успех в первом тайме.

После перерыва "Шахтер" стал играть по счету, перейдя на контратакующий футбол. "Десна" стала больше позиционно атаковать, однако добыть ничья так и не смогла.

"Десна" – "Шахтер" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 22 Марлос.

Десна – Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Калитвинцев (Кузик, 83), Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов (Дегтярев, 68), Филиппов (Хлебас, 80).

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Болбат, Марлос (Коноплянка, 86), Маркос Антонио (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Тайсон (53), Мораес (63), Богданов (88), Болбат (90).

"Десна" - "Шахтер" ФК Шахтер

"Десна" - "Шахтер" ФК Шахтер

"Десна" - "Шахтер" ФК Шахтер

"Десна" - "Шахтер" ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад "Манчестер Сити" разгромил "горняков" в первом туре Лиги чемпионов. Встреча в Харькове завершилась со счетом 0:3.

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