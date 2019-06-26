"Шахтер" дал добро на переход в "Динамо" ключевого футболиста сборной Украины

Бывший клуб украинского футболиста луганской "Зари" Александра Караваева не стал препятствовать переходу игрока в "Динамо", заявил известный украинский журналист Игорь Цыганык.

Александр Караваев football24.ua

При переходе в "Зарю" у Караваева была договоренность о том, что первоочередное право выкупа должен иметь "Шахтер". Луганчане, имея на руках предложение от "Динамо", сразу предложили "горнякам" выкупить контракт. "Шахтер" отказался, при этом разрешив его трансфер в столицу.

"Когда Караваев подписывал полноценный договор с "Зарей" было условие, что "Шахтер" при следующей продаже должен дать разрешение. И какая-то порядочность появилась в действиях наших клубов. "Шахтер" дал разрешение на переход Александра в "Динамо", - заявил Цыганык в эфире "Циганик LIVE".

Частью сделки по переходу Караваева станет полноценный переход полузащитника "Динамо" Богдана Михайличенко в "Зарю", - уточнил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая информация о потенциальном трансфере хавбека "Зари" появилась еще 20 июня. Ранее попытки подписать бывшего "горняка" у киевлян были еще в 2017 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал