"Шахтер" – "Боруссия" М: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов принимает менхенгладбахскую "Боруссию".

Команда Луиша Каштру сыграет с немецким коллективом на НСК "Олимпийский" во вторник, 3 ноября. Изначально игру планировали провести с болельщиками, но затем Минздрав отказал "горнякам" в этом праве.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Боруссия М. Время начала – 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – БОРУССИЯ М

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию из Киева организовывают российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – БОРУССИЯ М

Аналитики отдают незначительно преимуществе гостям. Ставки на победу немцев принимаются с коэффициентом 2,25.

"Шахтер" готовится к матчу практически боевым составом. ФК "Шахтер"

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,10.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Сердар Гезюбююк.

Помогать ему будут лайнсмены Йост ван Зюйлен и Йохан Балдер. Роль четвертого рефери исполнит Аллард Линдхоут.

По традиции на игре задействуют систему видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Пол ван Бекель.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Мы в таких матчах не можем думать только о своей команде. Это касается Лиги чемпионов. Нам будет противостоять большая сила, мы уважаем противника. Важно быть эффективными и в обороне, и в атаке. Самое главное – большая внимательность, дисциплина и полная самоотдача. Мы прекрасно понимаем, какой сложный матч нам предстоит. "Боруссия" обожает атакующий футбол – у них 4 гола в двух матчах. Атакующий футбол – их ДНК, это любимый футбол. Не устаю повторять, что мы находимся в ужаснейшей группе с такими противниками.

Марко Розе, главный тренер "Боруссии":

– Будет матч с очень сильным соперником, поэтому нам надо контролировать мяч и строить игру на этом. "Шахтер" – очень хорошая команда, отлично себя проявляющая в обороне. В их составе играет много квалифицированных игроков, которые уже хорошо показали себя в Лиге чемпионов. Если они будут держать мяч, то это доставит нам проблемы. Но мы будем стараться показывать открытый футбол и только в этом случае сможем провести хорошую игру.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Маркос Антонио, Марлос, Майкон – Тете, Тайсон, Соломон

"Боруссия" М: Соммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Дончане после победы над "Реалом" и ничьей с "Интером" занимает первое место в группе. У немецкого коллектива два очка в активе.

"Шахтер" занимает первое место в группе В.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло 12 игроков перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".