"Шахтер" – "Боруссия" М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается аутсайдером матча третьего тура Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией".

Встреча пройдет на киевском НСК "Олимпийский" во вторник, 3 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Боруссия М. Начало игры – в 19:55.

Аналитики отдают предпочтение немецкой команде. Ставки на победу "жеребцов" принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех чемпионов Украины достигают уровня 3,10.

Напомним, что донецкий "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе четыре очка. В свою очередь "Боруссия" делит 2-3 место с миланским "Интер", завершив обе игры вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло 12 игроков перед поединком Лиги чемпионов против "Барселоны".