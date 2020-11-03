"Шахтер" – "Боруссия" М: онлайн видео голов Лиги чемпионов

Максим Иншаков Футбол 20:26, 3.11.2020 Обновлено: 20:36, 3.11.2020

В эти минуты донецкий "Шахтер" проводит свой матч 3-го тура Лиги чемпионов.

На поле столичного НСК "Олимпийский" подопечные Луиша Каштру играют с менхенгладбахской "Боруссией".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов

"Шахтер" Украина – "Боруссия" М Германия 0:3 (первый тайм)

Голы: 0:1 – 8 Плеа,

0:2 – 17 Крамер,

0:3 – 26 Плеа.

Шахтер – Трубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Тайсон, Майкон.

Боруссия М – Зоммер, Гинтер, Лайнер, Эльведи, Бенсебайни, Крамер, Штиндль, Хофманн, Нойхаус, Плеа, Тюрам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Шахтер" сенсационно смог добыть ничью с миланским "Интером". Встреча завершилась со счетом 0:0, после чего, итальянский защитник назвал это позором".

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