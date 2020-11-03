"Шахтер" со счетом 0:6 проиграл в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов с разгромным счетом уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел при пустых трибунах и завершился со счетом 0:6

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Боруссия М.

Матч начался для чемпионов Украины крайне неудачно. "Боруссия" с первых минут устроила мощный штурм, который завершился быстрым голом. На 8-й минуте Лайнер, получив пас от Крамера, бросился в прорыв по правому флангу. 28-летний защитник сделал точный прострел в штрафну, где Плеа в касание открыл счет.

Забив гол, менхенгладбахцы продолжили атаковать, имея тотальное превосходство на всех участках поля. У "горняков", которые никак не могли приспособиться к стилю игры оппонента, были проблемы с выходом в атаку и сложности с контролем мяча.

На 18-й минуте немцы увеличили преимущество. 21-летний Бондарь на ровном месте потерял мяч. Крамер пробил издали, а все тот же Бондарь неудачно подставил ногу. После рикошета круглый влетел в сетку ворот – 0:2.

Хозяева проигрывали почти всю борьбу. Если раньше "Шахтер" терпел, то сейчас команде было тяжело даже перейти центр поля.

На 26-й минуте счет стал разгромным. Гости свободно разыграли перед штрафной "Шахтера". Нойхаус пропустил мяч под ногой на Плеа, и француз мощнейшим ударом метров с двадцати оформил дубль – 0:3.

Лишь через полчаса игры футболисты из Украины смогли создать первый опасный момент. Тете не удалось переиграть немецкого голкипера.

Под занавес тайма Бенсебаини сделал счет 0:4. Удар защитника "Боруссии" головой после подачи со "стандарта" пришелся в Бондаря. Однако мяч отскочил к тому же Бенсебаини, и он рикошетом от игрока "Шахтера" отправил его в ворота.

В перерыве Каштру выпустил Коваленко, Мораеса и Алана Патрика, но повлиять на итоговый результат португалец уже не смог.

Во втором тайме менхенгладбахцы не экономили силы, лишь чуть-чуть сбавив прессинг. Команда Марко Розе действовала так же дисциплинированно и слаженно, полностью контролируя игру и без особых проблем еще дважды расписались в воротах Трубина.

На 65-й минуте отметился Штиндль, а на 78-й хет-трик сделал Плеа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре "горняки" сенсационно обыграли мадридский "Реал" (3:2), а во втором выстояли нулевую ничью с итальянским "Интером".