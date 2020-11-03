"Шахтер" - "Боруссия" М: анонс и прогноз на матч

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов некоторые болельщики отводили "Шахтеру" и "Боруссии" М борьбу за путевку в Лигу Европы. Но после двух туров команды занимают первое и второе места в группе В. И "Шахтер", и "Боруссия" М уже отобрали очки у "Реала" и "Интера", а теперь им предстоит встретиться в Киеве. К сожалению, игра пройдет без зрителей. И, тем не менее, матч ожидается жаркий, аналитики Parimatch дают командам практически равные шансы на победу.

В обоих матчах Лиги чемпионов "Боруссия" М сыграла вничью с одинаковым счетом 2:2. С "Интером" отметился дублем Лукаку, а с "Реалом" - Тюрам, сын Лилиана Тюрама. В Бундеслиге гладбахцы идут 5-ми. После старта чемпионата, когда команду разбили в Дортмунде 0:3, "Боруссия" М дважды сыграла вничью и добыла три победы. Предыдущую дома с "Лейпцигом" (1:0).

"Шахтер" пока что второй, но сохраняет за собой статус самой результативной команды УПЛ. Как и перед триумфальным матчем в Мадриде горняки накануне добыли уверенную победу в чемпионате. В этот раз над "Мариуполем" (4:1).

"Шахтер" - "Боруссия" М Прогноз: Тотал больше 2,5. Коэффициент: 1,66

В 6 из 9 матчах с участием "Боруссии" М в этом сезоне забивалось не менее трех мячей. Что касается "Шахтера", то в этом сезоне 7 из 11 матчей с участием горняков завершились не менее чем с тремя голами. Скорее всего, и эта игра не будет сухой. Все же на кону первое место в группе, три очка существенно поднимут шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Шахтер" - "Боруссия" М Прогноз: "Боруссия" М забьет во втором тайме. Коэффициент: 1,57

В этом сезоне "Боруссия" М лишь один раз ушла с поля без забитого мяча. Во всех остальных играх гладбахцы не просто забивали, но и обязательно хотя бы один раз отличались после перерыва. Статистика говорит о том, что если и ждать гол от немцев, то с большей долей вероятности он будет во втором тайме.

"Шахтер" - "Боруссия" М Прогноз: Тотал "Боруссии" М меньше 1,5. Коэффициент: 1,86

"Шахтер" довольно комфортно чувствует себя на НСК "Олимпийский". В чемпионате Украины команда еще не пропускала на этом стадионе более одного мяча. Даже "Интер", вторая по результативности команда прошлого сезона Серии А, не смогла забить горнякам в Киеве. Поэтому можно предположить, что вряд ли у "Боруссии" М получится лучше преуспеть в нападении.