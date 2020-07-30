'Шахтер' – большой завод, а Луческу был лишь начальником цеха, – Колесников

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников отметил, что Мирче Луческу удастся добиться успехов в киевском "Динамо" только в том случае, если он сможет выстроить систему работы в клубе.

"Шахтер" играет по схеме 4−2−3−1. Насыщенная полузащита, два фланговых защитника работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное – два опорника и три атакующих полузащитника. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня – у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет – то нет", – приводит слова Колесникова "Новое время".

Он также подчеркнул, что в "Шахтере" далеко не все зависит только от работы главного тренера.

"Шахтер" – это большой завод, где главный тренер – всего лишь начальник цеха. Успех "Шахтера" – в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи (в развитие "Шахтера") есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат", – сказал вице-президент "горняков".

Борис Колесников добавил, что не видит никаких шансов на то, что кто-то из действующих игроков "Шахтера" перейдет в "Динамо".

"Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, – по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из действующего "Шахтера"? Тех, кто пришел на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля киевское "Динамо" провело презентацию Мирчи Луческу. Во время пресс-конференции румынский специалист назвал свой тренерский штаб.