"Шахтер" бесплатно получит бразильского полузащитника

Полузащитник "Сан-Паулу" Маркиньос Сиприано заключит предварительное соглашение с "Шахтером", сообщает UOL Esporte. Ожидается, что бразилец подпишет четырехлетний контракт с "Шахтером".

Контракт 19-летнего хавбека с бразильским клубом истекает 14 сентября 2018 года, после чего он сможет перейти к "горнякам" бесплатно.

Сиприано уже сообщил своему клубу, что не планирует продлевать соглашение, за что был отправлен в дубль.

Бразильский полузащитник находится в системе "Сан-Паулу" с 2015 года, но за основную команду провел только один матч.

Напомним, что не так давно бразилец "Шахтера" наотрез отказался играть в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", донецкий "Шахтер" может подписать контракт с бразильским нападающим киевского "Динамо" Жуниором Мораесом.