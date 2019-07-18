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"Шахтер" бесплатно отдал футболиста в бразильский клуб и будет платить ему зарплату

4.1т Читать материал на украинском

Бразильский полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем продолжит карьеру во "Флуминенсе". Арендный договор рассчитан до конца 2019 года.

"Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. "Флуминенсе" — это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы побеждать", — цитирует Нема пресс-служба "Флуминенсе".

Веллингтон Нем

Веллингтон Нем

Сообщается, что донецкий клуб не получит денег за этот переход и будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты. Контракт предусматривает возможность продления аренды на один год, при условии, что футболист не достигнет соглашения о продлении сотрудничества с "горняками".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боссы итальянской "Ромы" отказались от идеи покупки полузащитника донецкого "Шахтера" бразильца Тайсона из-за непомерно высокой цены на футболиста.

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Место
Бразилия
Тег
ФК Шахтер
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