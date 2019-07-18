"Шахтер" бесплатно отдал футболиста в бразильский клуб и будет платить ему зарплату

Бразильский полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем продолжит карьеру во "Флуминенсе". Арендный договор рассчитан до конца 2019 года.

"Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. "Флуминенсе" — это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы побеждать", — цитирует Нема пресс-служба "Флуминенсе".

Веллингтон Нем

Сообщается, что донецкий клуб не получит денег за этот переход и будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты. Контракт предусматривает возможность продления аренды на один год, при условии, что футболист не достигнет соглашения о продлении сотрудничества с "горняками".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боссы итальянской "Ромы" отказались от идеи покупки полузащитника донецкого "Шахтера" бразильца Тайсона из-за непомерно высокой цены на футболиста.

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