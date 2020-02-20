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20 февраля • обновлено в 06:41
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Шахтер – Бенфика: смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

2.1т
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После длительного зимнего перерыва "Шахтер" возобновляет сезон, и сразу же довольно тяжелым матчем против португальской "Бенфики" в Харькове, 20 февраля.

С вылетом из Лиги чемпионов команда Луиша Каштру рассчитывает серьезно повоевать в Лиге Европы, но уже первый соперник является серьезной преградой для "горняков". Дончане хоть и сохранили Тайсона зимой, но никем не усилились, а удалось ли устранить осенние игровые проблемы - пока большой вопрос. Как обычно, "Шахтеру" приходится начинать плей-офф еврокубков "с места в карьер", сразу после сборов, так как чемпионат Украины возобновиться только 22 февраля.

Тайсон не ушел из "Шахтера" зимой и снова выведет команду на еврокубковый матч

Тайсон не ушел из "Шахтера" зимой и снова выведет команду на еврокубковый матч

shakhtar.com

"Бенфика" хоть и безоговорочно лидирует в чемпионате Португалии, но в последних трех матчах дала сбой (2 поражения при одной ничьей) и приехала в Харьков без одного из своих основных хавбеков - полузащитника Габриэля. У "Шахтера" в предстоящем поединке точно не сможет принять участие правый защитник Додо, из-за дисквалификации через красную карточку, а также фланговый хавбек Манор Соломон (травма).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Бенфика", который стартует на харьковском ОСК "Металлист" 20 декабря в 19:55

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР" - "БЕНФИКА"

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА

Харьков. ОСК "Металлист". 20:00

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" - "БЕНФИКА"

В прямом эфире первый матч "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы этого сезона традиционно покажет ТК "Футбол 1". Также в интернете за поединком в режиме лайф можно наблюдать на российском канале "Матч! Футбол 1" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "БЕНФИКА"

Довольно прогнозируемо букмекеры осторожничают насчет первого матча "Шахтера" и "Бенфики", отдавая небольшое преимущество хозяевам. Коэффициент на победу украинцев - 2,35, в то время как котировка на выигрыш "орлов" составляет 3,0. Ничья же оценивается в 3,30.

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КТО РАССУДИТ МАТЧ "ШАХТЕР" - "БЕНФИКА"

Главным рефери на матче будет работать шотландец Бобби Мэдден, которому будут помогать соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум. Также стоит напомнить, что в матчах плей-офф Лиги Европы будет использоваться система видеоповторов (VAR).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТЕР" - "БЕНФИКА"

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Как мы, так и "Бенфика" обожаем красивый, атакующий футбол. Но, несмотря на это, команды останутся сбалансированными в обороне. Тем не менее, свободное пространство для контратак будут у обеих команд. Повлияет ли на игру тот факт, что "Бенфика" ни разу не выигрывала в последних трех поединках? Я считаю, нет. Когда мы делаем презентацию нашим игрокам, то разделяем теорию на четыре главные части: организацию игры в атаке, в обороне, переходы в атаку, в оборону соперника".

Бруно Лаже, главный тренер "Бенфики"

"У нас довольно сжатый график игр, и есть всего три дня отдыха от игры к игре. Менять особо ничего не будем, что произошло - то произошло. Остаемся на первом месте в чемпионате Португалии, команда восстанавливается от тяжелых матчей, потому что мы играем с третьего дня на четвертый, и это происходит последние две недели. Это может сказаться на результате, но будем продолжать следовать той же схеме и игре, которую развивали".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

"Бенфика" (4-4-2): Одиссеас - Андре Алмейда, Диаш, Феррейра, Гримальдо - Пицци, Таарабт, Флорентино Луиш, Рафа Силва - Чикиньо, Винисиус

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Автор
Олекса Витер
Темы
Шахтер – Бенфика Лига Европы
Персоны
Марлос Тайсон Николай Матвиенко Сергей Кривцов Луиш Каштру Андрей Пятов
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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