"Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:1.

Этот матч стал первым в истории Лиги Европы, в котором применялась система видеопомощи рефери (VAR) и она сыграла злую шутку с украинским клубом, едва не лишив его победы.

Шахтер - Бенфика

"Шахтер" с первых минут захватил инициативу, уверенно контролируя мяч в центре поля и высоко прессингуя соперника, хотя все это происходило без особых угроз вратарю португальцев. На 20-й минуте хозяева убежали в шикарную контратаку, которую разогнал Тайсон.

Шахтер - Бенфика

Перед штрафной бразилец отдал пас Мораесу, тот выстрелил в голкипера, и на отскокке Мораес переправил мяч в верхний угол. После работы с VAR арбитр матча Бобби Мэдден отменил взятие ворот, зафиксировав минимальный офсайд у бразильского футболиста сборной Украины.

Шахтер - Бенфика

Отмененный гол не остановил "Шахтер". Украинцы активизировались а гости не всегда успевали за скоростью наших соотечественников. О нападении "Бенфика" совсем не думала. Харису Сеферовичу, который играл на острие атаки, было очень тяжело против нескольких защитников. До перерыва подопечные Каштру давили на оборону чемпиона Португалии, атакуя по всему фронту, и ища лазейки, но безуспешно.

Шахтер - Бенфика

Второй тайм начался со штурма чемпионов Украины, который принес свои результаты. На 56-й минуте Марлос на коротке обыгрался с Мораесом у линии периметра, последний скинул на Патрика и Алан ювелирным ударом открыл счет - 1:0.

Победный результат провисел на табло недолго. На 62-й минуте Матвиенко допустил нелепую ошибку, позволив Таварешу обыграть себя между ног и нанести удар. Андрей отбил, но Серви вновь отдал пас Томашу и тот сравнял счет - 1:1. Арбитр отменил и этот гол, назначив пенальти. На повторе было четко видно, как Серви опередил Кривцова и украинец остановил его ударом по ноге.

Шахтер - Бенфика

Уже с пенальти счет вновь стал 1:1.

Обозленный "Шахтер" всеми силами пошел вперед, заиграл острее и смог забить необходимый второй гол, воспользовавшись тем, что "Бенфика" раскрылась.

На 72-й минуте Тайсон до конца висел на правом защитнике и все-таки смог обокрасть его, протолкнув мяча на Мораеса, десятка "Шахтера" точно отдал назад на Коваленко и Виктор в касание прошил голкипера "орлов" - 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря прошлого года "горняки" в 6-м туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 проиграли дома итальянской "Аталанте" (0:3) и вылетели из турнира.

Ранее в групповом турнире "горняки" в 1-м туре проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Во 2-м туре в Италии "горняки" на последних секундах вырвали победу (2:1) у "Аталанты".

Матч 3-го тура "Шахтер" – "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2. В четвертом туре "Шахтер" в Хорватии проигрывал 1:3, но смог спастись от поражения.

Игра 5-го тура в гостях с английским "Манчестер Сити" сенсационно завершилась со счетом 1:1.

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