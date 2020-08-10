"Шахтер" – "Базель": смотреть онлайн матча 1/4 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" во вторник, 11 августа, сыграет в четвертьфинале Лиги Европы со швейцарским "Базелем".

Игра пройдет на стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Базель.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – БАЗЕЛЬ

Увидеть битву за полуфинал можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, трансляцию из Гельзенкирхена проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – БАЗЕЛЬ

Фаворитом противостояния считается донецкая команда. Ставки на победу "горняков" в основное время принимаются с коэффициентом 1,87. Ничья оценивается котировкой 3,75. А на "Базель" предлагается показатель 4,10.

При этом на проход "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,45. А итоговый успех швейцарской команды оценивается показателем 2,60.

Майкл Оливер – главный арбитр матча "Шахтер" – "Базель"

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Великобритании, которую возглавит опытный Майкл Оливер. Помогать ему будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.

Роль четвертого арбитра исполнит шотландец Уильям Коллам. А систему видеопомощи арбитрам возглавит Крейг Поусон.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Мы чувствуем, что наша уверенность такая же, как и у "Базеля". У "Базеля" 8 побед, 1 ничья и 1 поражение, которое произошло, когда они уже были квалифицированы. Эта команда обыграла "Краснодар" со счетом 5:0. Она забила 20 мячей и пропустила 4. Так что, говоря о нашей уверенности, мы не можем забывать об уверенности "Базеля". Это говорит о еще большей ответственности с нашей стороны. Зная соперника, мы быстро понимаем, что нужно делать на поле, должны быть очень сосредоточенными, решительными.

Марсель Коллер, главный тренер "Базеля":

– В матче с "Шахтером" важно показать такую же плотную игру в обороне, как и в 1/8 финала с "Айнтрахтом", и поймать свои шансы в нападении. Знаем, что "Шахтер" – очень сильная, быстрая и техничная команда. В матче с "Айнтрахтом", пожалуй, мы недостаточно хорошо реализовывали моменты. Хорошо, что оборонялись всей командой и не пропустили.

В 1/8 финала "Шахтер" разгромил "Вольфсбург"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Жуниор Мораэс, Тайсон

"Базель": Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретта – Джака, Фрай – Штокер, Кампо, Пюлюлю – Кабрал

Как сообщал OBOZREVATEL, три футболиста "Шахтера" вошли в сборную 1/8 финала Лиги Европы.