"Шахтер" – "Базель": онлайн видео голов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты в Германии проводит матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля".

Счет во встрече, проходящей на стадионе "Фельтенс-Арена", был открыт уже на 2-й минуте.

Жуниор Мораес воспользовался неуверенной игрой швейцарского голкипера, и завершил точным ударом подачу с углового от Марлоса.

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"Шахтер" Украина – "Базель" Швейцария 2:0 (второй тайм)

Голы: 1:0 – 2 Мораес

2:0 – 22 Тайсон.

Шахтер – Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик, Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Мораес.

Базель – Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Фрай, Кампо, Джака, Штокер, Пулулу, Артур.

Предупреждение: Фрай (26).

Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

Накануне в СМИ появилась информация, "горняки" будут играть домашние матчи украинской Премьер-лиги 2020/21 в Киеве на НСК "Олимпийский".