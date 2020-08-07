"Шахтер" – "Базель": назван фаворит 1/4 финала Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" считается фаворитом четвертьфинального противостояния со швейцарским "Базелем" в Лиге Европы.

Команды поспорят за путевку в следующий раунд 11 августа на нейтральном поле в Гельзенкирхене.

По мнению аналитиков, "горняки" имеют больше шансов на успех. Ставки на победу "Шахтера" в основное время принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,50. Аналогичный показатель на успех швейцарцев.

При этом поставить на выход команды Луиша Каштру в полуфинал ЛЕ можно с коэффициентом 1,53. А на итоговый триумф "Базеля" предлагается котировка 2,37.

Отметим, что в 1/8 финала обе команды уверенно разобрались с представителями немецкой Бундеслиги. "Шахтер" с итоговым счетом 5:1 переиграл "Вольфсбург", а "Базель" по сумме двух матчей разбил "Айнтрахт" – 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, выход "Шахтера" в четвертьфинал Лиги Европы гарантировал чемпиону Украины прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022.