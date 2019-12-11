"Шахтер" - "Аталанта": видеообзор скандального матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение от итальянской "Аталанты" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 0:3.
Все ключевые события встречи произошли во втором тайме, когда после просмотра VAR немецкий арбитр засчитал взятие ворот Пятова. После удаления Додо на 77-й минуте игра у "горняков" и вовсе расклеилась.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор поединка.
"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия 0:3 (0:0, 0:3)
Голы: 0:1 – 66 Кастань, 0:2 – 80 Пашалич, 0:3 – 90 Госенс.
Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.
Аталанта – Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).
Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).
Удаление: Додо (77).
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг свой заключительный матч в групповом турнире Лиги Европы проведет и киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины сыграют дома против швейцарского "Лугано".
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Шахтер - Аталанта" на OBOZREVATEL.