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11 декабря • обновлено в 06:19
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Шахтер – Аталанта: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Осень Лиги чемпионов заканчивается для "Шахтера" логично – дончане определяют свою судьбу аж в 6-м туре, и "Горняков" фактически устроит только победа над "Аталантой" в Харькове 11 декабря.

Хотя "Шахтер" до этого момента уже мог решить задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, если бы в одном из матчей победил загребское "Динамо". Но "оранжево-черные" сохранили интригу до конца, и теперь "ходят по лезвию ножа" - даже результативная ничья не гарантирует итогового 2-го места, хорваты могут обогнать. Поэтому команда Луиша Каштру в который раз пройдет важный экзамен, в этот раз дерзкой молодой "Аталантой".

В первом матче "Шахтер" неожиданно переиграл "Аталанту" в гостях (2:1), но по игре не смог обойти итальянцев и оставил много вопросов на ответный матч. И хотя "Горняки" подходят к домашней встрече в лучших кондициях, чем тогда, и в самом оптимальном составе (под вопросом только Исмаили и Марлос), украинская команда не излучает максимальной уверенности и не может гарантировать спокойствие в своей обороне.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аталанта", который стартует на харьковском ОСК "Металлист" 11 декабря в 19:55

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР" - "АТАЛАНТА"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Харьков. ОСК "Металлист". 19:55

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ШАХТЕР" - "АТАЛАНТА"

В прямом эфире решающий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов традиционно покажет украинский ТК "Футбол 2". Также в интернете за поединком в живую можно будет наблюдать в вещании российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ШАХТЕР" - "АТАЛАНТА"

Довольно редкий случай – большинство букмекеров равноценно оценивают шансы обеих команд на успех, с коэффициентом в 2,5. Ничья же расценивается цифрами в 3,8.

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КТО РАССУДИТ МАТЧ "ШАХТЕР" - "АТАЛАНТА"

Главным рефери на матче будет работать немец Феликс Цвайер, который уже дважды работал на матчах "Горняков". В 2017 году он обслуживал встречу "Шахтера" против "Наполи" (2:1), а также против "Фенербахче" (3:0) в 2015 году.

Помогать Цвайеру будут его соотечественники Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, а четвертым рефери назначен Роберт Шродер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТЕР" - "АТАЛАНТА"

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Аталанта" - команда, которую не характеризуют индивидуальные игроки. Стараюсь рассматривать любую команду не по индивидуальным качествам, а по коллективным действиям. У Малиновского немного другие качества, чем у Иличича, у него есть хороший удар с дальней дистанции. Нужно принимать эту команду как коллектив, как они атакуют и обороняются, играют при стандартных положениях. "Аталанта" показывает одну и ту же динамику во всех матчах".

Луиш Каштру

Луиш Каштру

shakhtar.com

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты"

"У "Шахтера" больше шансов на итоговый успех - он выше нас в таблице и завтра может не рисковать, не играть на победу. У нас таких шансов нет, мы должны играть только на победу. Безусловно, со времени первой игры с "Шахтером" мы провели много хороших матчей. Возвращаюсь же к нашей первой игре с дончанами, уверен, ее результат не был для нас закономерным - мы не должны были проигрывать. Надеюсь, завтра мы сможем реабилитироваться и добьемся положительного для себя итогового результата".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

"Аталанта" (3-4-2-1): Голлини – Джимшити, Паломини, Масиелло – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Госсенс – Гомес, Пашалич – Муриэль

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Луиш Каштру Исмаили Марлос Руслан Малиновский
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтер
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