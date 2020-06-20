"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Донецкий "Шахтер" в матче 27-го тура Премьер-лиги обыграл "Александрию" и за 5 туров до завершения текущего сезона стал чемпионом Украины по футболу-2020.

Встреча на киевском НСК "Олимпийском" завершилась со счетом 3:2.

Этот результат позволил подопечным Луиша Каштру набрать 71 очко и стать математически недосягаемыми для ближайшего преследователя - "Динамо" Киев (52).

Шахтер - Александрия ФК Шахтер

С первых секунд Марлос и Тайсон действовали под нападающими, раз за разом разгоняя правый фланг "горняков". Команда Шарана очень глубоко села в оборону, позволяя хозяевам полностью доминировать в опасной близости от ворот "Александрии".

На 12-й минуте провал в обороне привел к выходу Мораеса на ворота, которого сбил Шендрик. Арбитр из Херсона Игорь Пасхал поставил достаточно спорный пенальти, который четко реализовал Тайсон - 1:0.

Шахтер - Александрия ФК Шахтер

Открыв счет "Шахтер" уверенно работал с мячом на чужой половине поля, и через несколько минут Мораес забил гол, но сделал это из офсайда.

Ближе к перерыву донецкие футболисты сбавили темп, что привело у нескольким атакам гостей. В одной из них Ковалец имел отличные шансы сравнивать счет. Спустя 3 минуты уже Лучкевич вышел один на один с Пятовым, смог обыграть голкипера сборной Украины, но его удар заблокировали защитники.

Шахтер - Александрия ФК Шахтер

Второй тайм начался шокирующе для действующих чемпионов Украины. Уже на 4-й минуте Банада эффектно подключился к подаче с углового и головой расстрелял Пятова - 1:1.

Ошеломленный "Шахтер" на 51-й минуте пропустил еще одну контратаку, которая завершилась пенальти. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной и Третьяков вывел "Александрию" вперед - 1:2.

Каштру пошел ва-банк, заменив на 57-й минуте Степаненко на Тете, и "джокер" тренера сыграл на 4-й минуте. Бразилец, недавно женившийся на украинке, удачно поймал мяч после навеса, щекой бутсы направив круглого в ворота - 2:2.

"Шахтер" продолжал давить, но делал это очень прямолинейно, из-за чего соперник легко разрушал все атаки еще на подходе к вратарской площадке.

Шахтер - Александрия ФК Шахтер

На 75-й минуте Каштру вновь сделал важнейшую замену, заменив Сиприано на Коноплянку. Евгений спустя 5 минут стал автором голевой передачи. Дубль на счету Тете - 3:2.

"Шахтер" – "Александрия" 3:2 (1:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 13, пенальти Тайсон, 1:1 – 48 Банада, 1:2 – 51, пенальти Третьяков, 2:2 – 60 Тете, 3:2 – 78 Тете.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Додо, Сиприано (Коноплянка, 77), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко (Тете, 57), Алан Патрик (Хочолава, 86), Мораес.

Александрия – Билык, Пашаев, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 64), Шендрик, Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Третьяков, Гречишкин (Довгий, 22), Ковалец (Грицук, 80), Ситало (Шастал, 46).

Предупреждения: Шендрик (12), Додо (45), Пашаев (59), Шастал (64).

Турнирная таблица УПЛ на 20 июня

Ранее Андрей Павелко сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Германии.

Эта встреча состоится 5 или 6 августа и начнется в 17:55 или 20:00.

В первой игре 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" нанес "Вольфсбургу" домашнее поражение – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" подтвердил информацию о том, что лидер команды Исмаили выбыл на полгода из-за травмы.