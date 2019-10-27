'Динамо' и 'Шахтер' сенсационно потеряли очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки в 12-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

"Горняки" на поле стадиона "Металлист" в Харькове сенсационно сыграли вничью с "Александрией" (0:0), а столичная команда не менее сенсационно упустила победу над аутсайдером - львовскими "Карпатами" (1:1).

Подопечные Луиша Каштру с первых секунд владели огромным преимуществом и раз за разом накатывали атаки на ворота Панькива, но 34-летний голкипер играл безупречно, выручая "Александрию" в сложнейших ситуациях.

На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Банада сфолил на Патрике руками, и Алан, психанув, в отместку ударил оппонента по ногам, получив прямую красную карточку. Преимущество гостей было недолгим и спустя 10 минут рефери после второго горчичника выгнал и Шастала.

"Шахтер" – "Александрия" 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Додо, Хочолава, Тете (Коноплянка, 59), Степаненко, Тайсон, Коваленко (Алан Патрик, 59), Марлос (Соломон, 74), Мораес.

Александрия – Панькив, Стецков, Бабогло, Дубра, Задерака (Пашаев, 61), Довгий, Гречишкин, Шастал, Третьяков (Бухал, 90), Запорожан (Банада, 58), Лучкевич.

Предупреждения: Гречишкин (45), Тете (53), Степаненко (57), Банада (76), Шастал (77), Бабогло (78), Хочолава (82), Довгий (89).

Удаления: Алан Патрик (75), Шастал (84).

Киевляне достаточно беззубо атаковали в первом тайме и гости имели гораздо большие шансы открыть счет, но в последние мгновения бездарно распоряжались решающим пасом. После перерыва Михайличенко выпустил Вербича, который спустя три минуты забил победный мяч.

Цыганков выполнил идеальный прострел на ход Словенцу, который с близкого расстояния расстрелял Кудрика.

За 86-й минут "Карпаты", идущие в конце таблицы, смогли провести едва ли не единственную атаку во втором тайме, которая завершилась забитым мячом. После острого прострела Бойчука автогол забил Шабанов - 1:1.

"Динамо" – "Карпаты" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 49 Вербич, 1:1 – 85, автогол Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Караваев, Цыганков, Родригеш (Вербич, 46), Фран Соль (Беседин, 46).

Карпаты – Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Халль, Вакуленко, Клец (Бойчук, 83), Ди Франко, Назарина, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понде, 73), Жоао Диого.

Предупреждения: Сидорчук (39), Попов (65), Ди Франко (81), Халль (90), Шапаренко (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Шахтер" разгромили Колос - 6:0., а "Динамо" минимально обыграло "Александрию".

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