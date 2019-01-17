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Шахтер – Айнтрахт: назван фаворит 1/16 финала Лиги Европы

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Чемпион Украины донецкий "Шахтер" считается аутсайдером противостояния 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом". Первую встречу с представителем Бундеслиги "горняки" проведут 14 февраля на поле стадиона "Металлист" в Харькове, а ровно через неделю отправятся на выезд.

Букмекеры видят в следующем круге немецкий клуб. Ставки на победу "Айнтрахта" в двухматчевой дуэли принимаются с коэффициентом 1,61. Тем же, кто уверен в итоговом успехе донецкой команды, предлагается котировка 2,20.

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Шахтер – Айнтрахт: назван фаворит 1/16 финала Лиги Европы

Отметим, что "Айнтрах" без потерь очков прошел групповой этап Лиги Европы. В своем квартете немцы поочередно обыграли итальянский "Лацио" (2:1 и 4:1), кипрский "Аполон" (3:2 и 2:0) и французский "Марсель" (4:0 и 2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" официально объявил о сенсационном трансфере футболиста сборной Израиля.

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Тема
Лига Европы
Теги
ФК ШахтерФК Айнтрахт
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