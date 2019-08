Сезон английской Премьер-лиги начался с жуткого инцидента

Основной вратарь "Ливерпуль" Алиссон Беккер не смог продолжить стартовый матч нового сезона Премьер-лиги.

Уже в первом тайме игры с "Норвичем" бразильский страж ворот "красных" на ровном месте получил травму. На 35-й минуте он неудачно поскользнулся при выполнении удара от ворот. Вместо бразильца на 39-й минуте матча вышел летний новичок "красных" Адриан Сен-Мигель.

Alisson injured himself in the 35th minute and was changed #Liverpool #alisson pic.twitter.com/SKtbqNIWSV