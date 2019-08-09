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Сезон английской Премьер-лиги начался с жуткого инцидента

1.8т Читать материал на украинском

Основной вратарь "Ливерпуль" Алиссон Беккер не смог продолжить стартовый матч нового сезона Премьер-лиги.

Уже в первом тайме игры с "Норвичем" бразильский страж ворот "красных" на ровном месте получил травму. На 35-й минуте он неудачно поскользнулся при выполнении удара от ворот. Вместо бразильца на 39-й минуте матча вышел летний новичок "красных" Адриан Сен-Мигель.

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О характере повреждения вратаря "Ливерпуля" пока ничего неизвестно. Интересно, что после первого тайма победители Лиги чемпионов громил своего соперника со счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уейн Руни принял неожиданное решение относительно своего перехода из американского клуба в команду английского Чемпионшипа.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Ливерпуль
Тег
ФК Ливерпуль
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