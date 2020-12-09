Сестра Роналду выложила картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану

Сестра звездного нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду разместила у себя в Instagram издевательский пост после матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Эльма Авейру выложила картинку, на которой лидер "Барсы" Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем.

"Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", - гласит подпись под изображением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой игре Роналду забил два гола. Встреча завершилась со счетом 3:0. После этой победы итальянская команда заняла первое место в группе G.

В параллельной встрече этого квартета киевское "Динамо" минимально обыграло венгерский "Ференцварош" и оформило себе путевку в Лигу Европы.