Сестра Криштиану Роналду о коронавирусе: это самый большой обман, который я видела

Узнав о положительном тесте звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду, его сестра Катя Авейру назвала коронавирус самым большим обманом, который когда-либо встречался в ее жизни.

Как сообщает издание Goal, на своей странице в Instagram она написала, что ее брат может стать тем, кто откроет миру глаза на то, что COVID-19 – это мошенничество.

"Если Криштиану Роналду станет тем, кто заставит мир проснуться, то этот португалец является настоящим посланником Бога. Спасибо тебе! Я надеюсь, что сегодня тысячи людей, которые так поверили в пандемию, тесты и противоэпидемические меры, поймут, что это самый большой обман, встречавшийся в их жизни. Сегодня я прочитала фразу, которой аплодирую стоя: "Хватит обманывать весь мир". Откройте глаза, пожалуйста", – заявила Авейру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду пошел на хитрость, чтобы сократить срок пребывания на карантине.