Серия А возвращается: в Италии назвали дату

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что возобновление Серии А пока что запланировано на 3 мая.

"Мы начали составление календаря, который позволит возобновить чемпионат с 3 мая и завершить его 30 июня. Возможно, нам придется выйти за эти рамки и доиграть сезон в первых числах июля. Мы уже отправили соответствующий запрос местным властям, УЕФА и ФИФА. Мы также примем во внимание паузу на игры национальных сборных, запланированную на первую неделю июня", – цитирует слова Гравины информагентство Football Italia.

Серия А

Напомним, что до приостановки чемпионата из-за вспышки коронавируса в Серии А было сыграно 26 туров. Лишь несколько команд провели по 25 матчей, в том числе "Интер" и "Аталанта" украинца Руслана Малиновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы английской Премьер-лиги хотят возобновить сезон во время карантина, доиграв его в особом формате.

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