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6 апреля • обновлено в 11:30
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Сергей Палкин призвал ФИФА помочь европейскому футболу

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что пандемия коронавируса серьезно ударила по доходам "горняков", и потребовал решительных действий от ФИФА.

"Доходная часть сильно падает. Падает доходность от телевидения, посещаемости и т.д. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем", – цитирует слова Палкина издание Динамомания.

Сергей Палкин

Сергей Палкин

Football.ua

Он также считает, что в организации должны уделить внимание не только слаборазвитым экономикам, а и европейским странам.

"Все пляшет от экономики, насколько сильна будет экономика в Украине и Европе – настолько сильным будет футбол. Потому сейчас одна из главных задач ФИФА – рассмотреть и утвердить меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и в европейских тоже", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ, бывшая ФФУ) из-за отсутствия диалога с клубами Премьер-лиги на фоне пандемии коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Палкин
Теги
ФИФА ФК Шахтер
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