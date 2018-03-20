Серьезный удар: в Англии придумали метод борьбы с Путиным с помощью ЧМ-2018

Бывший управляющий директор лондонского "Челси", экс-советник Романа Абрамовича Кристиан Парслоу выразил уверенность в том, что режим президента Путина понесет существенные потери в случае бойкота чемпионата мира по футболу со стороны топ-сборных.

По мнению функционера, этот шаг даст понять россиянам о том, что делает их лидер.

"Если бы главные фавориты ЧМ-2018 – Испания, Франция и Германия – решили, что действия России заслуживают бойкота, а к ним присоединилась бы Англия, это разрушило бы привлекательность турнира. Это нанесло бы серьезный удар по популярности Путина. Последствия были бы серьезнее, чем от любых экономических и дипломатических санкций. Нельзя придумать более действенного метода, который наше правительство могло бы использовать, чтобы показать российскому народу, что делает их президент", – приводит слова Парслоу Express.co.uk.

Как сообщал "Обозреватель", президент Польши Анджей Дуда заявил о бойкоте матчей чемпионата мира 2018 года в России. Кроме того, о намерении отказаться от поездки в РФ на Мундиаль заявили исландские чиновники.