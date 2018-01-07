"Серьезный удар": экс-тренер "Динамо" назвал главную проблему команды Хацкевича

Уход Домагоя Виды стал серьезным ударом по киевскому "Динамо". Потеря столь квалифицированного исполнителя является главной проблемой команды Александра Хацкевича на данный момент.

Такое мнение выразил экс-тренер "бело-синих" Анатолий Демьяненко. 58-летний специалист считает, что динамовская молодежь и другие легионеры неспособны заменить хорвата.

"Потеря Виды — это серьезный удар для команды. Домагой был незаменимым футболистом для "Динамо", поскольку мог сыграть на разных позициях. В связи с этим, нужно как можно быстрее найти новых исполнителей и наигрывать их. Нашим молодым игрокам еще не хватает опыта, а те легионеры, которые есть, скажу откровенно, меня не впечатлили", - сказал Демьяненко в комментарии "Динамо от Шурика".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Динамо" объяснили, почему не удалось удержать Виду в команде.