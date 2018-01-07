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"Серьезный удар": экс-тренер "Динамо" назвал главную проблему команды Хацкевича

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Уход Домагоя Виды стал серьезным ударом по киевскому "Динамо". Потеря столь квалифицированного исполнителя является главной проблемой команды Александра Хацкевича на данный момент.

Такое мнение выразил экс-тренер "бело-синих" Анатолий Демьяненко. 58-летний специалист считает, что динамовская молодежь и другие легионеры неспособны заменить хорвата.

"Потеря Виды — это серьезный удар для команды. Домагой был незаменимым футболистом для "Динамо", поскольку мог сыграть на разных позициях. В связи с этим, нужно как можно быстрее найти новых исполнителей и наигрывать их. Нашим молодым игрокам еще не хватает опыта, а те легионеры, которые есть, скажу откровенно, меня не впечатлили", - сказал Демьяненко в комментарии "Динамо от Шурика".

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Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Динамо" объяснили, почему не удалось удержать Виду в команде.

Персоны
Домагой ВидаАнатолий Демьяненко
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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