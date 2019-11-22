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22 ноября • обновлено в 16:57
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/ Новости футбола

Серьезный скандал: у России возникли новые проблемы перед Евро-2020

1.3т
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Национальная сборная России по футболу столкнулась с новой проблемой накануне Евро-2020.

В заключительном матче отбора на первенство континента в Сан-Марино болельщики гостей отметились не только оскорбительными выкриками в адрес капитана команды Артема Дзюбы.

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

РФС

Новости
Евро-2020: УЕФА пошел на вынужденные меры из-за России

Как сообщает Telegram-канал "Футбольные темы", российские фанаты отметились фашистскими приветствиями и скандированием фамилий лидеров фашистского движения. Если Европейский футбольный союз (УЕФА) начнет расследование и докажет вину поклонников команды Станислава Черчесова, россиян могут ждать очень жесткие санкции.

При этом не стоит забывать, что Россия является одной из хозяек Евро-2020. Напомним, российскую команду могут отстранить от чемпионата из-за громкого допингового скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 22 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора на Евро-2020, по итогам которой вероятных соперников на чемпионате узнала и сборная Украины.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Тег
сборная России по футболу
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Они просто озвучили государственную политику.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Evlanov Sergey, там скорее всего украинцев человек 15 было,провокаторов, потому что, на матчах Украины, это обыденное дело.
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иловайский юрий
иловайский юрий
чё за бред)))
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