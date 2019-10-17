"Серьезный клуб": Ребров рассказал, где будет работать Шевченко

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал успех сборной Украины в отборе Евро-2020 и поделился своим мнением по поводу будущего Андрея Шевченко.

Сергей Ребров ФК "Ференцварош"

"Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба – на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали. Я отдаю предпочтение работе на клубном уровне, а не в сборной. Мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", - сказал Ребров в интервью football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко в разговоре с итальянскими журналистами рассказал об интересе к нему со стороны "Милана".

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