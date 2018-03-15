Серьезные проблемы: один из лучших стадионов Украины начал разрушаться - опубликованы фото

На львовской "Арене Львов" началось разрушение фасада. О серьезных проблемах с крышей, стенами и трубами сообщил директор одного из лучших футбольных стадионов Украины Евгений Болкун.

По его словам, из-за затекания стен разрушается первый уровень корпуса стадиона. Однако угрозы вывода арены из эксплуатации пока нет.

"У нас есть проблема с деформационными швами, которые были сделаны с нарушением норм. Поэтому происходит затекание с променады на первый уровень корпуса. Это основная проблема. Кроме этого, есть некоторые разрывы труб, мы их уже исправляли, а также протекания крыши в отдельных местах, которую приходится ремонтировать. Однако это не те разрушения, которые привели бы к выводу из эксплуатации, такой угрозы нет ", - заявил Болкун в интервью "Львовскому порталу".

Львовский портал

Львовский портал

Львовский портал

Глава стадиона отметил, что специалисты из "Львовской политехники" уже разработали проект для исправления ситуации с протекающими потолками.

"Весной попробуем своими силами сделать несколько швов. Так постепенно и будем ремонтировать", - добавил Болкун.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России начал проваливаться под землю стадион ЧМ-2018.