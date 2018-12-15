''Серьезное предложение'': Вернидуб высказался о переходе в "Динамо"

Главный тренер луганской "Зари" прокомментировал слухи о переходе в киевское "Динамо". Украинский специалист не исключил возможности возглавить столичную команду.

"Один раз и навсегда: меня никто туда не сватал и не приглашал. На данный момент я являюсь тренером "Зари" и никуда от этого не деться. У меня есть контракт еще полтора года. Да, если у меня появится серьезное предложение, от которого нельзя будет отказаться, я думаю, что я найду те слова и поговорю с президентом в надежде, что он меня отпустит", - сказал Вернидуб в интервью Football Hub.

Юрий Вернидуб ФК Заря

При этом тренер "Зари" в очередной раз не упустил возможности "передать привет" каналам, которые распускают о нем слухи.

"Пока что это все только разговоры, то, о чем я говорил в начале. Эти конфликтные ситуации. Я считаю, что это некрасиво и этого не нужно делать, особенно некоторым работникам СМИ и футбольным каналам, которые сватают меня то в "Кайрат" и еще куда-то. Это неправильно. Нужно толерантно относиться, а если даже и говорить об этом, то чтобы это была правда хотя бы процентов на 50. А когда ниоткуда... Некрасиво и не хорошо", - пристыдил некоторых представителей СМИ Вернидуб.

Напомним, что из-за неудовлетворительных результатов "Динамо" в средине первой половины сезона появилась информация о том, что главным тренером киевлян вместо Александра Хацкевича может стать Юрий Вернидуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло в заключительном матче группового раунда Лиги Европы на НСК "Олимпийский". Несмотря на это, "бело-синие" гарантировали себе место в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента.