Сербы пригрозили Украине местью в отборе Евро-2020

Футболисты сборной Сербии настроены отомстить украинцам за позорное поражение во Львове (5:0) в матче отбора Евро-2020.

По словам полузащитника Душана Тадича, победа над "желто-синими" является главной мотивацией для сербов в поединке 17 ноября.

Украина – Сербия ФФУ

"Что касается заключительного матча отборочной кампании против Украины, то надо смотреть на вещи трезво: вряд ли еще возможен наш выход на Евро-2020, поскольку я просто не могу представить, что Португалия потеряет очки в поединке с Люксембургом. Так что нам, прежде всего, нужно отомстить сборной Украины за разгром в выездном матче с этой командой", – цитирует Тадича сербское издание РТРС.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали сборную Украины аутсайдером матча отбора Евро-2020 с Сербией.

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