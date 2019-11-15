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15 ноября • обновлено в 22:17
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Сербы пригрозили Украине местью в отборе Евро-2020

2.8т
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Футболисты сборной Сербии настроены отомстить украинцам за позорное поражение во Львове (5:0) в матче отбора Евро-2020.

По словам полузащитника Душана Тадича, победа над "желто-синими" является главной мотивацией для сербов в поединке 17 ноября.

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"Что касается заключительного матча отборочной кампании против Украины, то надо смотреть на вещи трезво: вряд ли еще возможен наш выход на Евро-2020, поскольку я просто не могу представить, что Португалия потеряет очки в поединке с Люксембургом. Так что нам, прежде всего, нужно отомстить сборной Украины за разгром в выездном матче с этой командой", – цитирует Тадича сербское издание РТРС.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали сборную Украины аутсайдером матча отбора Евро-2020 с Сербией.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 Украина - Сербия
Теги
сборная Сербии по футболу Сборная Украины по футболу
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коршун федот
коршун федот
Противкаждого уб.людка серба-всегда найдется брат-хорват.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Стране-подстилке не понять что такое гордость
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мотивация понятна,побольше очков и возможность сыграть в стыковых. Заруба будет. Немотивированные наши (интересно !) и сербы с условной мотивацией.
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