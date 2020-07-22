Сербский портал назвал самого вероятного нового тренера "Динамо"

Бывший наставник сборной Сербии и донецкого "Металлурга" Славолюб Муслин является кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо", сообщает авторитетный сербский портал Direktno.

По информации издания, Игорь Суркис больше не хочет экспериментировать и ищет на рынке опытного тренера, который вернет "Динамо" его былую славу и сделает его равным конкурентом "Шахтеру".

Муслин подходит по всем требованиям, к тому же он говорит по-русски. Отмечается, что Славолюб находится на первом месте в списке потенциальных тренеров, среди которых выбирает президент "Динамо". Решение Игоря Михайловича, а также планы по обновлению команды следует ожидать в ближайшее время.

Отметим, что 67-летний Муслин за свою карьеру успел потренировать французские "Брест", "По", "Бордо", "Ланс", "Ле-Ман", марокканский "Раджа", болгарский "Левски", "Црвену Звезду" (дважды), донецкий "Металлурга", "Локерен" (дважды), московский "Локомотив", "Химки", минское "Динамо", "Анортосис", "Краснодар", "Амкар", "Стандард", сборную Сербии и саудовский клуб "Аль-Фейха".

Ранее авторитетный интернет-паблик Druzi Dynamo назвал Мирчу Луческу самым вероятным кандидатом на пост нового главного тренера "Динамо".

Кроме того, ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.