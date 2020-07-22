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Сербский портал назвал самого вероятного нового тренера "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3,0 т.
Славолюб Муслин

Славолюб Муслин является кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо".

Бывший наставник сборной Сербии и донецкого "Металлурга" Славолюб Муслин является кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо", сообщает авторитетный сербский портал Direktno.

По информации издания, Игорь Суркис больше не хочет экспериментировать и ищет на рынке опытного тренера, который вернет "Динамо" его былую славу и сделает его равным конкурентом "Шахтеру".

Муслин подходит по всем требованиям, к тому же он говорит по-русски. Отмечается, что Славолюб находится на первом месте в списке потенциальных тренеров, среди которых выбирает президент "Динамо". Решение Игоря Михайловича, а также планы по обновлению команды следует ожидать в ближайшее время.

Отметим, что 67-летний Муслин за свою карьеру успел потренировать французские "Брест", "По", "Бордо", "Ланс", "Ле-Ман", марокканский "Раджа", болгарский "Левски", "Црвену Звезду" (дважды), донецкий "Металлурга", "Локерен" (дважды), московский "Локомотив", "Химки", минское "Динамо", "Анортосис", "Краснодар", "Амкар", "Стандард", сборную Сербии и саудовский клуб "Аль-Фейха".

Ранее авторитетный интернет-паблик Druzi Dynamo назвал Мирчу Луческу самым вероятным кандидатом на пост нового главного тренера "Динамо".

Кроме того, ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.

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